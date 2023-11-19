Шарль Леклер объяснил решение не менять шины под сейфти-каром

Сегодня, 19 ноября, в американском Лас-Вегасе состоялся очередной этап Формулы-1 сезона-2023, по результатам которого пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место, обогнав Серхио Переса из «Ред Булл» на последнем круге гонки. Монегаск также объяснил решение команды не заезжать на пит-стоп во время режима «сейфти-кара».

«Что за гонка! Мне очень понравилось! Я, конечно, разочарован тем, что финишировал вторым. На старте было коварно — Макс выдавил меня за пределы трассы, но потом я обошёл его обратно.

Нам не повезло с сейфти-каром: мы не знали, что будут делать остальные, и решили сохранить позицию, оставшись на трассе. Ближе к концу было непросто из-за более старых шин, но в итоге мы хорошо поборолись. Мне очень понравилось! Особенно то, как закончился заезд.

Это невероятный спорт — и, наверное, лучшего в первый раз и не могло быть! Вокруг очень красиво, и я получил огромное удовольствие. Мне жаль, что я не смог выиграть с поула, но у нас ещё будут такие гонки — и бороться в них одно удовольствие», — сказал Леклер после гонки.