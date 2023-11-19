Окон: не слышал указаний команды — вернул бы позицию Гасли, если бы меня попросили

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о борьбе со своим соотечественником и напарником Пьером Гасли. Окон признался, что не слышал указаний команды оставаться на своей позиции и не бороться с Пьером.

«Это был сумасшедший заезд. После Сингапура у нас было шесть сложных гонок, когда были инциденты и сходы, и мы потеряли большое количество очков, но сегодня всё изменилось. Хорошо, что мы никогда не переставали верить и стараться изо всех сил. Мы продолжали прогрессировать. Команда проделала потрясающую работу во вчерашней квалификации и в сегодняшней гонке. Мы держались на высоте, и это делало разницу.

Кажется, Пьер был на старом комплекте резины. Мне сказали удерживать позицию, но в тот момент я не знал об этом. Единственное, что я услышал, — это «позиция», потому что я делал манёвр, когда мне сказали об этом. Если бы команда попросила меня вернуть позицию, я бы сразу это сделал», — приводит слова Окона после гонки Sky Sports.

Эстебану Окону удалось завершить гонку на четвёртом месте, тогда как Пьер Гасли финишировал лишь 11-м.