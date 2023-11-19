Ферстаппен оправдался за выдавливание Леклера с трассы на старте Гран-при Лас-Вегаса

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент, произошедший между ним и Шарлем Леклером из «Феррари» в первом повороте в гонке на городской трассе в Лас-Вегасе.

«Я затормозил, но не было сцепления. Я не хотел выдавливать Шарля с трассы, но не мог замедлиться. Я продолжал скользить всеми четырьмя колёсами за трассу. В то время я был полон адреналина и остался не очень довольным им. Однако, оглядываясь назад, понимаю, что, вероятно, решение о штрафе было правильным.

Мы просто воспользовались опцией остаться впереди и получить пятисекундный штраф — не знаю, что в конечном итоге лучше. В конце концов, я отбыл штраф, так что это не имеет значения. Если вернуть позицию, то, вероятно, потеряешь пять секунд, так что считаю, что эти штрафы похожи», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.