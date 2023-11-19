Алонсо назвал проблему Формулы-1 после этапа в Лас-Вегасе

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что городские трассы в календаре Формулы-1 не подходят современным болидам, которые, по его мнению, не предназначены для прохождения поворотов на низких скоростях.

«Нужен баланс, и мы говорили об этом на неделе. Гоняться по такой трассе на скорости 360 км/ч без сцепления, без обзора не так уж и весело. Я понимаю, что шоу выглядит хорошо, если наблюдать его со стороны, но эти машины не созданы для прохождения поворотов на скорости 80 км/ч.

Эти машины созданы для того, чтобы гоняться в Сузуке, Барселоне и Сильверстоуне, где раскрывается потенциал Ф-1. И я считаю, что нам необходимо сбалансировать чемпионат и календарь», — приводит слова Алонсо Total Motorsport.