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В «Феррари» надеются на компенсацию за повреждения болида Сайнса из-за люка

В «Феррари» надеются на компенсацию за повреждения болида Сайнса из-за люка
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что команда попытается получить компенсацию за повреждения болида Карлоса Сайнса, которые испанец получил из-за наезда на повреждённую крышку канализационного люка в первой тренировке Гран-при Лас-Вегаса.

«Главный вопрос для меня заключается в следующем: когда вы выставляете жёлтые флаги, это означает, чтобы что-то увидели. Жёлтые флаги не ставятся впопыхах.

Парень, принявший решение о жёлтом флаге, а оно исходит от гоночной дирекции, что-то увидел, а затем потратил одну минуту, чтобы выставить красный флаг. У вас торчат металлические детали, а пилоты двигаются по прямой со скоростью 340 км/ч.

Это [обсуждение компенсации] будет частный разговор, который я проведу с организаторами. Хотя, опять же, я больше расстроен не из-за инцидента, а из-за организации», — приводит слова Вассёра RaceFans.

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