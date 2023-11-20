«Не понимаю Переса». Оруджев прокомментировал обгон Леклера на последнем круге

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал обгон пилота «Феррари» Шарля Леклера, на последнем круге гонки Гран-при Лас-Вегаса опередившего мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» и занявшего второе место.

По словам самого Леклера, атака не стала спонтанным решением, а была спланирована им ещё за круг.

«Не понимаю Чеко: ещё кругом ранее Леклер попробовал очень сильно накатить на торможении. Было видно, что он готовит атаку в этом месте на последнем круге. Не закрыть на всякий случай — я этого не понимаю. Чеко очень расстроил, если честно», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».