Оруджев объяснил, почему у «Мерседеса» больше шансов на второе место, чем у «Феррари»
Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев сказал, кто, по его мнению, займёт второе место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023.
«Я бы поставил на «Мерседес». В Абу-Даби обычно не всё так просто с износом шин, а у «Феррари» с этим проблемы», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Напомним, перед Гран-при Абу-Даби, завершающим сезон, разница между «Мерседесом» и «Феррари» составляет всего четыре очка.
Кубок конструкторов сезона-2023:
1. «Ред Булл» — 822 очка.
2. «Мерседес» — 392.
3. «Феррари» — 388.
4. «Макларен» — 284.
5. «Астон Мартин» — 273.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
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