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Оруджев — о стычке Ферстаппена и Окона: встраиваться и занимать чьё-то место — наглость

Оруджев — о стычке Ферстаппена и Окона: встраиваться и занимать чьё-то место — наглость
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о конфликте Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Эстебана Окона из «Альпин» в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, Окон опередил Ферстаппена в последнем повороте перед началом быстрого круга, а голландец в ответ прошёл болид «Альпин» в первом повороте — в итоге пилоты испортили друг другу круг.

«Оба молодцы. Есть негласные правила на трассе: если перед тобой все скидываются и готовят круг, то встраиваться и занимать чьё-то место — это наглость как минимум.

Мы увидели наглость Окона и ответ Макса. Тоже можно было поступить умнее: сдержать эмоции, сделать задел и проехать быстрый круг. Но Макс уже выиграл чемпионат и в целом делает, что хочет!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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