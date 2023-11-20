Оруджев — о стычке Ферстаппена и Окона: встраиваться и занимать чьё-то место — наглость

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о конфликте Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Эстебана Окона из «Альпин» в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, Окон опередил Ферстаппена в последнем повороте перед началом быстрого круга, а голландец в ответ прошёл болид «Альпин» в первом повороте — в итоге пилоты испортили друг другу круг.

«Оба молодцы. Есть негласные правила на трассе: если перед тобой все скидываются и готовят круг, то встраиваться и занимать чьё-то место — это наглость как минимум.

Мы увидели наглость Окона и ответ Макса. Тоже можно было поступить умнее: сдержать эмоции, сделать задел и проехать быстрый круг. Но Макс уже выиграл чемпионат и в целом делает, что хочет!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».