Вольф рассказал, что нужно изменить в Гран-при Лас-Вегаса
Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что он хотел бы изменить в Гран-при Лас-Вегаса.
«Это логистика, как вы справитесь с дорожной ситуацией в Лас-Вегасе? Если мы сможем рассмотреть детали расписания, то, возможно, мы сможем проводить квалификацию немного раньше. Но это детали, а в целом все было замечательно.
Дренажное покрытие — это ерунда. Если вспомнить воскресенье, это была зрелищная гонка, отличная публика, мега событие», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Кубок конструкторов сезона-2023:
1. «Ред Булл» — 822 очка.
2. «Мерседес» — 392.
3. «Феррари» — 388.
4. «Макларен» — 284.
5. «Астон Мартин» — 273.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
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