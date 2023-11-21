Вольф рассказал, что нужно изменить в Гран-при Лас-Вегаса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что он хотел бы изменить в Гран-при Лас-Вегаса.

«Это логистика, как вы справитесь с дорожной ситуацией в Лас-Вегасе? Если мы сможем рассмотреть детали расписания, то, возможно, мы сможем проводить квалификацию немного раньше. Но это детали, а в целом все было замечательно.

Дренажное покрытие — это ерунда. Если вспомнить воскресенье, это была зрелищная гонка, отличная публика, мега событие», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Кубок конструкторов сезона-2023:

1. «Ред Булл» — 822 очка.

2. «Мерседес» — 392.

3. «Феррари» — 388.

4. «Макларен» — 284.

5. «Астон Мартин» — 273.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 21.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.