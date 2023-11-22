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Гонщик Роберт Шварцман встретился с Майклом Фелпсом на Гран-при Лас-Вегаса

Резервный российско-израильский пилот «Феррари» Роберт Шварцман встретился с прославленным американским пловцом, 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира Майклом Фелпсом. Соответствующий снимок у себя в соцсетях разместили Шварцман, Фелпс и «Феррари».

Фото: Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари»

Фото было сделано в Лас-Вегасе, где с 17 по 19 ноября проходил одноимённый Гран-при. Шварцман там присутствовал в качестве резервиста.

Фелпс также показал ещё несколько фото со Шварцманом и членами «Феррари».

Фото: Из личного архива Майкла Фелпса

Фото: Из личного архива Майкла Фелпса

Фото: Из личного архива Майкла Фелпса

Напомним, победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который досрочно завоевал чемпионство по итогам нынешнего сезона Формулы-1.

Заключительный этап Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, состоится с 24 по 26 ноября.

Роберт Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло: