Гонщик Роберт Шварцман встретился с Майклом Фелпсом на Гран-при Лас-Вегаса

Резервный российско-израильский пилот «Феррари» Роберт Шварцман встретился с прославленным американским пловцом, 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира Майклом Фелпсом. Соответствующий снимок у себя в соцсетях разместили Шварцман, Фелпс и «Феррари».
Фото: Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари»
Фото было сделано в Лас-Вегасе, где с 17 по 19 ноября проходил одноимённый Гран-при. Шварцман там присутствовал в качестве резервиста.
Фелпс также показал ещё несколько фото со Шварцманом и членами «Феррари».
Фото: Из личного архива Майкла Фелпса
Фото: Из личного архива Майкла Фелпса
Фото: Из личного архива Майкла Фелпса
Напомним, победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который досрочно завоевал чемпионство по итогам нынешнего сезона Формулы-1.
Заключительный этап Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, состоится с 24 по 26 ноября.
Роберт Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло: