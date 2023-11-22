Вассёр высказался о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов перед этапом в Абу-Даби

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о борьбе с командой «Мерседеса» за второе место в Кубке конструкторов, победитель в которой определится на последнем этапе сезона в Абу-Даби.

«Учитывая то, что несколько гонок назад мы отставали от «Мерседеса» на 60 очков, мы движемся в правильном направлении. Абу-Даби – отличная история от Лас-Вегаса. Четыре очка ничего не значат. Мы хорошо выступили в Монце, Сингапуре, Остине и Мексике, также хорошо показав себя в Лас-Вегасе. И мы более чем мотивированы перед Абу-Даби. Импульс на нашей стороне.

Не стоит делать выводы раньше времени. В Бразилии «Мерседес» ничего не показал, а в Лас-Вегасе у них был хороший темп. Всё отличается от трассы к трассе. В Лас-Вегасе всё прошло хорошо, если говорить о работе с шинами, но вы всегда на грани», — приводит слова Вассёра Racingnews365.