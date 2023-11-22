Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» представил специальную ливрею перед Гран-при Абу-Даби

«Макларен» представил специальную ливрею перед Гран-при Абу-Даби
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею перед Гран-при Абу-Даби, который пройдёт с 24 по 26 ноября.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Напомним, в настоящий момент английский коллектив занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, на 11 очков опережая ещё одну команду из Великобритании — «Астон Мартин».

Формула-1. Кубок конструкторов сезона-2023:

1. «Ред Булл» — 822 очка.
2. «Мерседес» — 392.
3. «Феррари» — 388.
4. «Макларен» — 284.
5. «Астон Мартин» — 273.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android