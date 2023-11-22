«Макларен» представил специальную ливрею перед Гран-при Абу-Даби
Команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею перед Гран-при Абу-Даби, который пройдёт с 24 по 26 ноября.
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Фото: McLaren F1
Напомним, в настоящий момент английский коллектив занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, на 11 очков опережая ещё одну команду из Великобритании — «Астон Мартин».
Формула-1. Кубок конструкторов сезона-2023:
1. «Ред Булл» — 822 очка.
2. «Мерседес» — 392.
3. «Феррари» — 388.
4. «Макларен» — 284.
5. «Астон Мартин» — 273.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.
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