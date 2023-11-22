«Макларен» представил специальную ливрею перед Гран-при Абу-Даби

Команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею перед Гран-при Абу-Даби, который пройдёт с 24 по 26 ноября.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

Напомним, в настоящий момент английский коллектив занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, на 11 очков опережая ещё одну команду из Великобритании — «Астон Мартин».

Формула-1. Кубок конструкторов сезона-2023:

1. «Ред Булл» — 822 очка.

2. «Мерседес» — 392.

3. «Феррари» — 388.

4. «Макларен» — 284.

5. «Астон Мартин» — 273.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 21.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.