На аукцион выставлена коллекция машин Джорджа Формана, в том числе Ford 1931 года

На онлайн-аукцион на площадке Hagerty выставлена коллекция автомобилей знаменитого боксёра, 74-летнего Джорджа Формана, в которую входит более 50 редких машин. Одна из них — Ford Model A Cabriolet A400 1931 года, который проехал менее 30 километров и находится в прекрасном состоянии.

Ford Model A Cabriolet A400 из коллекции Джорджа Формана Фото: hagerty.com

Также в коллекции есть два автомобиля Ford 1932 года — седан и трёхдверное купе с двигателем Small-Block Chevrolet V8, а также Chevrolet Corvette 1963 года выпуска и Impala 1964-го. Кроме того, на продажу выставлены Ferrari Testarossa 1987 года, Dodge Viper 1993-го и Ford GT 2005-го.

Chevrolet Corvette 1963 года из коллекции Джорджа Формана Фото: hagerty.com

«Почти всю свою жизнь я собирал коллекционные машины, но теперь пришло время поделиться этими автомобилями с другими такими же энтузиастами», — приводит слова Формана официальный сайт Hagerty.

Ferrari Testarossa 1987 года из коллекции Джорджа Формана Фото: hagerty.com

Джордж Форман — олимпийский чемпион по боксу 1968 года, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF. Спортивную карьеру Форман завершил в 1997 году в возрасте 48 лет и остаётся старейшим в истории чемпионом-тяжеловесом.