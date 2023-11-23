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Эстебан Окон пропустит медиадень Гран-при Абу-Даби из-за состояния здоровья

Эстебан Окон пропустит медиадень Гран-при Абу-Даби из-за состояния здоровья
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон пропустит медиадень Гран-при Абу-Даби, информирует пресс-служба команды. Француз прибыл в Абу-Даби, но по совету врачей посвятит время дополнительному отдыху. Ранее на этой неделе Эстебан Окон чувствовал себя плохо.

«Хотя сегодня утром его состояние улучшилось, сегодня днём он пропустит взаимодействие со СМИ. Мы ожидаем, что он вернётся на трассу как можно скорее», — говорится в сообщении «Альпин».

Напомним, Гран-при Абу-Даби состоится с 24 по 26 ноября. Это будет заключительный этап нынешнего сезона Формулы-1. На счету Окона 58 очков в общем зачёте пилотов. Сейчас он занимает 12-е место. Его товарищ по команде Пьер Гасли 11-й (62 балла).

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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