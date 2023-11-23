Серхио Перес предложил изменить календарь Формулы-1 на следующий сезон

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес выступил за лёгкое преобразование календаря Формулы-1 на следующий сезон. По мнению Переса, командам было бы проще, если последним этапом сезона стал Гран-при Лас-Вегаса.

«Как говорит Макс, подумать только, что сейчас мы отправляемся в Абу-Даби, вероятно, самое длинное расстояние, которое преодолеваем за весь год… Так что да, наверное, можно было бы изучить идею и сделать Вегас финальной гонкой», — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.

В следующем году Гран-при Лас-Вегаса должен состояться с 21 по 23 ноября. Следом за ним пройдёт Гран-при Катара (29 ноября — 1 декабря). А этап в Абу-Даби станет заключительным в сезоне (6–8 декабря).

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби: