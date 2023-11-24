Норрис не стал обвинять трассу в Лас-Вегасе в аварии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал об инциденте, когда он не справился с управлением своего болида на третьем круге Гран-при Лас-Вегаса, врезался в стену и досрочно завершил гонку. Норрис отметил, что покрытие трассы не было главной причиной аварии.

«Это комбинация вещей. Очевидно, что там довольно большая неровность. К тому же шины были холодными, поэтому дорожный просвет был меньше, чем тот, который привычен. В первый раз, когда множество машин проезжает через это место, у вас ещё меньше прижимной силы. Также сыграла пара других мелочей, которые повлияли на то, что эта неровность оказала больший эффект, чем обычно.

Думаю, я каким-то образом проехал по ней под худшим углом. Я всегда знал, что там есть неровность. По какой-то причине эффект оказался намного большим, чем ранее, так что мне немного не повезло. Как я уже сказал, это была совокупность обстоятельств. Такие моменты случаются довольно редко. Вероятно, если бы сейчас я проехал бы так же — не было бы гарантии, что авария повторилась бы. Если бы я был на 30 сантиметров правее или левее, всё было бы по-другому. Если бы впереди меня было на одну машину меньше — всё было бы по-другому. Если бы я выключил батарею чуть раньше — всё было бы по-другому. Так много обстоятельств…

С трассой всё в порядке. Это не лучшая трасса, по которой я когда-либо ездил, хотелось бы просто чуть больше сцепления. Думаю, из-за асфальта она была немного хуже, чем того хотели бы гонщики. Время от времени аварии случаются. Считаю, что я один из лучших пилотов с точки зрения избегания аварий, даже в последние пять лет. Я бы сказал, что это одна из моих сильных сторон — оставаться подальше от неприятностей во многих случаях. Это была не просто ошибка по неосторожности — это не было похоже на заблокированные покрышки или аварию с кем-то ещё. Это был просто очень неудачный момент. Так что да, обидно, но так выходит, что это моя первая авария после Спа в 2021 году», — приводит слова Норриса Motorsport.