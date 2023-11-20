Ландо Норрис показал фото на носилках после аварии и схода на Гран-при Лас-Вегаса

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, попавший в аварию в гонке Гран-при Лас-Вегаса, сообщил, что с ним всё в порядке. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях. Ландо не смог справиться с управлением в одном из скоростных поворотов в начале заезда, и его болид снесло в стену. В результате на автомобиле отлетело колесо. Норрис был отправлен на обследование в медицинский центр.

«Тяжёлый день. Большое потрясение. Но со мной всё в порядке! Спасибо за сообщения. Увидимся на следующем уикенде», — написал Норрис, прикрепив к сообщению несколько фото.

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Напомним, победителем гонки в Лас-Вегасе стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии: