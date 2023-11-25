Боттас прокомментировал четвёртое место по итогам пятничной тренировки на ГП Абу-Даби

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвёл итог второй свободной практики на Гран-при Абу-Даби, в которой он занял четвёртое место.

«Конечно, очень приятно оказаться по итогам обеих сессий на четвёртом месте, хотя довольно сложно сказать, где мы на самом деле находимся в конце сегодняшнего дня. Сегодня у нас были необычные сессии: в первой участвовали несколько пилотов-новичков, а во второй были два красных флага подряд, что не позволило всем проехать нормальные круги. Тем не менее мы прошли полную программу дня, и ощущение в машине довольно хорошее, что является многообещающим на предстоящие дни. Конечно, нам предстоит пройти ещё долгий путь, и нам нужно быть на высоте как в квалификации, так и в воскресной гонке. Нашей целью на субботу остаётся третий сегмент, и, если мы хорошо подготовимся за ночь, у нас есть хорошие шансы достичь своей цели завтра», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».