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Боттас прокомментировал четвёртое место по итогам пятничной тренировки на ГП Абу-Даби

Боттас прокомментировал четвёртое место по итогам пятничной тренировки на ГП Абу-Даби
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвёл итог второй свободной практики на Гран-при Абу-Даби, в которой он занял четвёртое место.

«Конечно, очень приятно оказаться по итогам обеих сессий на четвёртом месте, хотя довольно сложно сказать, где мы на самом деле находимся в конце сегодняшнего дня. Сегодня у нас были необычные сессии: в первой участвовали несколько пилотов-новичков, а во второй были два красных флага подряд, что не позволило всем проехать нормальные круги. Тем не менее мы прошли полную программу дня, и ощущение в машине довольно хорошее, что является многообещающим на предстоящие дни. Конечно, нам предстоит пройти ещё долгий путь, и нам нужно быть на высоте как в квалификации, так и в воскресной гонке. Нашей целью на субботу остаётся третий сегмент, и, если мы хорошо подготовимся за ночь, у нас есть хорошие шансы достичь своей цели завтра», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».

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