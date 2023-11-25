Хэмилтон рассказал, что помешало ему выйти в третий сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший лишь 11-е место в квалификации Гран-при Абу-Даби, поделился информацией о проблемах с болидом, которые помешали ему выйти в решающий сегмент квалификации.
«Не очень хорошая сессия — я просто боролся с балансом, у меня нет ответов. Честно говоря, что есть, то есть. Мы настраиваем наши болиды одинаково, но они работают по-разному. Что-то не так с нашей стороны. Уверен, что мы справимся, но на протяжении всего уикенда у нас были проблемы с машиной.
Два 11-х места подряд… Мне нужно приложить немало усилий, чтобы выйти в третий сегмент, но я постараюсь завтра пробиться вперёд», — приводит слова Хэмилтона после квалификации Sky Sports.
Отметим, что «Мерседес» продолжает борьбу за второе место в Кубке конструкторов. Перед последней гонкой «Мерседес» опережает «Феррари» на четыре очка.
- 25 ноября 2023
-
20:15
-
20:05
-
19:40
-
19:38
-
19:04
-
18:50
-
18:39
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:21
-
18:06
-
17:38
-
17:33
-
16:55
-
16:18
-
16:16
-
15:46
-
14:45
-
14:41
-
13:58
-
13:48
-
12:59
-
11:57
-
11:23
-
10:18
-
09:00
-
01:08
-
00:16
- 24 ноября 2023
-
23:29
-
22:15
-
21:59
-
20:42
-
20:14
-
19:40