Хэмилтон рассказал, что помешало ему выйти в третий сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший лишь 11-е место в квалификации Гран-при Абу-Даби, поделился информацией о проблемах с болидом, которые помешали ему выйти в решающий сегмент квалификации.

«Не очень хорошая сессия — я просто боролся с балансом, у меня нет ответов. Честно говоря, что есть, то есть. Мы настраиваем наши болиды одинаково, но они работают по-разному. Что-то не так с нашей стороны. Уверен, что мы справимся, но на протяжении всего уикенда у нас были проблемы с машиной.

Два 11-х места подряд… Мне нужно приложить немало усилий, чтобы выйти в третий сегмент, но я постараюсь завтра пробиться вперёд», — приводит слова Хэмилтона после квалификации Sky Sports.

Отметим, что «Мерседес» продолжает борьбу за второе место в Кубке конструкторов. Перед последней гонкой «Мерседес» опережает «Феррари» на четыре очка.