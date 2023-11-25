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Пиастри грозит потеря позиций на стартовой решётке за блокировку Гасли

Пиастри грозит потеря позиций на стартовой решётке за блокировку Гасли
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Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри попал под расследование со стороны судей Гран-при Абу-Даби Формулы-1. В третьем сегменте квалификации австралиец остался на гоночной траектории в момент, когда позади него на своём быстром круге находился французский пилот «Альпин» Пьер Гасли. В итоге Пиастри создал помеху для Гасли, которому пришлось сместиться правее.

Пиастри и Гасли вызваны для участия в разбирательстве инцидента, которое начнётся в 20:00 по московскому времени. Если вина Пиастри будет подтверждена, то ему угрожает штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке воскресной гонки. В таком случае Оскар переместится с третьего места на шестое, а Джордж Расселл, Ландо Норрис и Юки Цунода отыграют по одной позиции.

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