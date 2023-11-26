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Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби, Леклер — второй, Расселл — третий

На автодроме Яс Марина в Абу-Даби завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер («Феррари»). Третье место у Джорджа Расселла («Мерседес»).

Стоит отметить, что Серхио Перес («Ред Булл») пришёл на финиш вторым, однако из-за пятисекундного штрафа мексиканец остался за пределами подиума.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Юки Цунода («Альфа Таури»)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Александер Албон («Уильямс»)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

16. Логан Сарджент («Уильямс»)

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Карлос-Сайнс («Феррари») — сошёл.