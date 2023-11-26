Общий зачёт Формулы-1: «Мерседес» опередил «Феррари» в борьбе за второе место

В Абу-Даби завершился заключительный этап сезона Формулы-1. Австрийская команда «Ред Булл» ещё досрочно завоевала первое место в Кубке конструкторов и по итогам этапа увеличила свой отрыв от ближайшего преследователя до 451 очка.

Гран-при Абу-Даби решил судьбу второго места Кубка конструкторов — и его с преимуществом в три очка над «Феррари» удержал «Мерседес». Четвёртая строчка осталась за «Маклареном» — «Астон Мартин» не хватило 22 баллов. «Альпин» досрочно закрепилась на шестой позиции, а седьмое место в борьбе аутсайдеров удержал «Уильямс». «Альфа Таури» набрала сегодня четыре очка и осталась в трёх позади «Уильямса».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 860 очков.

2. «Мерседес» — 409.

3. «Феррари» — 406.

4. «Макларен» — 302.

5. «Астон Мартин» — 280.

6. «Альпин» — 120.

7. «Уильямс» — 28.

8. «Альфа Таури» — 25.

9. «Альфа Ромео» — 16.

10. «Хаас» — 12.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби: