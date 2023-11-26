Даниил Квят обратился к бывшему боссу Францу Тосту, покидающему Формулу-1

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят коротко обратился в социальных сетях к своему бывшему руководителю Францу Тосту. Под руководством австрийца Квят выступал за «Торо Россо» и «Альфа Таури» в 2014, 2016–2017 и 2019–2020 годах.

«Данке, Франц! Горжусь, что мы работали вместе и добивались некоторых хороших вещей. Ты многому меня научил!» — написал Квят.

Франц Тост заранее объявил, что покинет пост руководителя «Альфа Таури» по окончании сезона-2023. Австриец возглавлял команду Формулы-1 из Фаэнцы с самого начала её перехода под контроль «Ред Булл» в 2005 году. Преемниками Тоста станут сразу два человека: Питер Байер и Лоран Мекис разделят между собой полномочия, которые ранее были у Франца.