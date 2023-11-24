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Даниил Квят близок к выступлениям в японской Супер Формуле

Даниил Квят близок к выступлениям в японской Супер Формуле
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Экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступавший в Формуле-1 за «Торо Россо» и «Ред Булл» может оказаться в новой для себя гоночной серии. Согласно информации Auto Hebdo, россиянин, выступающий с сезона-2023 с итальянской лицензией, вероятно, будет присутствовать на тестах новичков с командой Nakajima Racing. Напомним, ранее сам Квят выражал конкретный инетерес к участию в азиатском автоспортивном чемпионате.

Сообщается, что Квят будет совмещать выступления в Супер Формуле с участием в гонках в чемпионате по гонкам на выносливость WEC, в котором он участвовал и в сезоне-2023. На этапе на трассе в Себринге (США) Квят со своим экипажем под номером 63 занял третье место.

Всего на счету Квята 110 стартов в Формуле-1. За шесть сезонов в «Королевских гонках» ему удалось трижды подняться на подиум.

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