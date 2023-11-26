Ди Джаннантонио лишился места на подиуме на Гран-при Валенсии MotoGP

Гонщик команды «Грезини» Фабио Ди Джаннантонио потерял место на подиуме по итогам финального этапа сезона-2023 MotoGP — Гран-при Валенсии. Ди Джаннантонио получил второе предупреждение за несоблюдение требований к минимальному давлению в шинах, а это автоматом привело к штрафу в виде добавления трёх секунд. С учётом этого итальянец откатился в итоговой классификации со второго места на четвёртое, пропустив вперёд Жоанна Зарко и Брэда Биндера.

MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка

1. Франческо Баньяя (Ducati) — 40.58,535.

2. Жоанн Зарко (Ducati) +0,360.

3. Брэд Биндер (KTM) +2,347.

4. Фабио Ди Джаннантонио (Ducati) +3,176.

5. Рауль Фернандес (Aprilia) +4,636.

6. Алекс Маркес (Ducati) +4,708.

7. Франко Морбиделли (Yamaha) +4,736.

8. Алеш Эспаргаро (Aprilia) +8,014.

9. Лука Марини (Ducati) +9,486.

10. Маверик Виньялес (Aprilia) +10,556.

11. Фабио Куартараро (Yamaha) +12,001.

...19 Марк Маркес (Honda) — сошёл.

...20. Хорхе Мартин (Ducati) — сошёл.