Судьи вынесли решение по неуважительным высказываниям Переса в свой адрес

Стюарды Гран-при Абу-Даби вынесли официальное предупреждение мексиканскому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу за высказывания в свой адрес, которые позволил себе Перес на круге возвращения в боксы после финиша воскресной гонки. Серхио назвал стюардов и их работу «какой-то шуткой».

В ходе разбирательства стюарды отметили, что в обычной ситуации они как заинтересованная сторона попросили бы изучить ситуацию судей следующего Гран-при, однако в данном случае не могут сделать этого, так как этап является финальным.

Судьи отметили, что у них «нет проблем» с критикой в свой адрес, однако оскорбления являются нарушением международного спортивного кодекса ФИА. Перес со своей стороны принёс искренние извинения, отметив, что он дал свои комментарии в горячке борьбы и не учитывал, что его слова могут попасть в телевизионную трансляцию. Стюарды со своей стороны отметили, что обычно Перес проявляет уважение к судьям и никогда не был замечен в подобных высказываниях.

Стюарды и Перес заодно ещё раз разобрали спорный инцидент с Норрисом, за который Серхио получил пять штрафных секунд. Перес отметил, что он всё ещё не согласен с решением, однако может понять взгляд судей на ситуацию.