Хэмилтон спрогнозировал выступление «Ред Булл» в сезоне-2024

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал предположение, что после доминирующей кампании этого года «Ред Булл» вновь будет иметь значительный отрыв от конкурентов в сезоне-2024.

«Ред Булл» выиграли 17 секунд, а они не трогали машину с августа или июля.

Так что вы можете предположить, где они окажутся в следующем году.

Я очень рад за нашу команду. У нас была отличная надёжность, и все проделали отличную работу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ранее двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу со звёздным британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в гонке Гран-при Абу-Даби.

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