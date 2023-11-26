Сайнс прокомментировал провальное выступление в Абу-Даби

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в гонке Гран-при Абу-Даби, состоявшейся сегодня, 26 ноября.

«Для меня завершение сезона нельзя назвать хорошим. Последние две гонки не прошли так, как я ожидал. Мы проиграли гонку на первом отрезке, я не смог продвинуться вперёд на «харде». На протяжении всего сезона у нас были проблемы с этим составом, и, несмотря на то что мы старались, всё пошло наперекосяк. Я не знаю, почему мы не можем делать то же, что и другие, нужно разобраться с этим.

Как только стало понятно, что ничего не сработает и мы не наберём очки, осталось надеться на машину безопасности, но этого не случилось. Всё зависело от удачи. Но что прошло не по плану, так это первый отрезок», — приводит слова Сайнса издание AS.