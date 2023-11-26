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Леклер прокомментировал специальный пропуск Переса ради борьбы в Кубке конструкторов

Леклер прокомментировал специальный пропуск Переса ради борьбы в Кубке конструкторов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о намеренном пропуске Серхио Переса из «Ред Булл» в гонке Гран-при Абу-Даби, состоявшейся сегодня, 26 ноября.

«Идея возникла в последний момент. У Чеко был штраф, и я хотел помочь ему финишировать впереди Джорджа, дать ему DRS и слипстрим. Но это не помогло.

С одной стороны, я очень доволен, ведь в этот уикенд мы как команда не могли ничего сделать ещё лучше. Нам не было гарантировано, что мы окажемся второй по скорости командой. Отлично поработали — со стратегией и в квалификации. Жаль, что мы остались лишь третьими в Кубке конструкторов. Тем не менее хотел бы поблагодарить команду за всю ту невероятную работу, которая она проделала за этот год. Нам не хватало темпа, но все продолжали бороться до самой последней гонки сезона.

На старте гонки я очень хотел опередить Макса, но мы знали, что на длинном отрезке у «Ред Булл» преимущество — даже если бы я его обогнал, через три-четыре круга он контратаковал бы. В этой гонке нашим соперником был «Мерседес», — сказал Леклер после выступления.

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