«Моя гонка была интересней твоей». Ферстаппен взял интервью у Алонсо в Абу-Даби

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, отвечая на вопросы журналистов после гонки Гран-при Абу-Даби, не обошёл вниманием стоящего рядом Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и лично взял у него интервью.

Ферстаппен. Фернандо, как твоя гонка?

Алонсо. Моя гонка была намного интересней твоей, думаю.

Ферстаппен. Что случилось? Поясни.

Алонсо. У меня была борьба с Юки в начале гонки, а потом с Пиастри и Хэмилтоном. А затем снова с Юки.

Ферстаппен. Всё прошло ожидаемо?

Алонсо. Нет. Шины сильно изнашивались, особенно впереди. Кажется, я был первым, кто остановился. Износ был сильным. Как твоя машина?

Ферстаппен. На «медиуме» был определённый износ. Передние шины также были чувствительными. Мы ожидали, что я сделаю одну остановку, а я сделал две.

Алонсо. Чем планируешь заниматься следующие недели?

Ферстаппен. Надеюсь, что ничем.