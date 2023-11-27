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Марк Маркес высказался про аварию с Хорхе Мартином в последней гонке за «Хонду»

Марк Маркес высказался про аварию с Хорхе Мартином в последней гонке за «Хонду»
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Известный испанский мотогонщик Марк Маркес («Хонда») высказался об аварии со своим соотечественником Хорхе Мартином («Дукати») в гонке Гран-при Валенсии. Спортсмены столкнулись, и в результате продолжить заезд оба не смогли.

«Это был сильный удар, особенно что касается головы и лодыжки. Но никаких переломов нет, а это самое важное. Кроме того, пострадала шея, потому что я выехал на гравий.

Хорхе был чересчур оптимистичен в отношении этого обгона, но я его понимаю. Я не буду его критиковать, потому что полностью понимаю его менталитет. Он разминался с Виньялесом, и я могу представить, что он смотрел только на красного пилота впереди и атаковал. Так что как гонщик я его понимаю. Да и он уже извинился передо мной», — приводит слова Маркеса The Race.

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