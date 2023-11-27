«Феррари» запретила Леклеру крутить пончики после ГП Абу-Даби. Стала известна причина

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» запретила пилоту команды Шарлю Леклеру крутить пончики после финиша Гран-при Абу-Даби.

«Можно мне сделать несколько пончиков?» — сказал Леклер по радио.

«Никаких пончиков, пожалуйста. Сразу на решётку», — последовал ответ команды.

Дело в том, что двигатель и коробка передач, установленные на болид, должны быть использованы для послесезонных шинных тестов и тестов новичков на трассе «Яс Марина», которые пройдут на этой неделе.

Материалы по теме Вассёр прокомментировал предложение Леклера заблокировать Расселла на финише гонки

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453 (штраф 5 секунд).

5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,632.

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373.

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360.

14. Александер Албон («Уильямс») +1.13,184.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.29,422.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

20. Карлос Сайнс («Феррари») — сошёл.