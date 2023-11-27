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«Хонда» объявила о переходе Луки Марини после ухода Маркеса

«Хонда» объявила о переходе Луки Марини после ухода Маркеса
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26-летний итальянский мотогонщик Лука Марини перешёл в «Хонду». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение сроком на два следующих сезона.

По итогам нынешнего сезона MotoGP Марини занял восьмое место, набрав 201 очко. Лука является сводным братом знаменитого гонщика Валентино Росси.

Ранее стало известно, что «Хонду» решил покинуть шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес. Маркес выступал за «Хонду» с момента дебюта в высшем классе чемпионата мира в 2013 году. Испанец принял решение покинуть гоночный коллектив по соглашению сторон по завершении нынешнего сезона, хотя по действующему соглашению должен был провести в ней ещё и сезон-2024.

Ранее Маркес высказался об аварии с Хорхе Мартином в своей последней гонке за «Хонду».

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