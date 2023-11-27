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Перес удивлён, что Леклер не заблокировал Расселла на финальном круге в Абу-Даби

Перес удивлён, что Леклер не заблокировал Расселла на финальном круге в Абу-Даби
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что он был удивлён решением пилота «Феррари» Шарля Леклера не блокировать гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в конце гонки на Гран-при Абу-Даби.

После того как Перес за несколько кругов до финиша обошёл Расселла, Леклер замедлился и пропустил его вперёд в надежде на то, что ему удастся создать пятисекундный отрыв.

Эта уникальная ситуация возникла на фоне того, что «Феррари» было необходимо, чтобы Перес отобрал очки у «Мерседеса» в борьбе за вторую позицию в зачёте конструкторов.

«Я думал, что Шарль в конце немного сдержит Джорджа на последнем секторе, потому что, по-моему, я финишировал в 1,1 секунды от Джорджа и думал, что он будет сдерживаться Леклером. Это было довольно легко сделать в последнем секторе, но, возможно, он не располагал полной информацией», — приводит слова Переса Motorsport Week.

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