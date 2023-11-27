«Ред Булл» выиграл чемпионат по пит-стопам, «Хаас» — последний

Австрийская команда «Ред Булл» стала лучшей в этом сезоне по пит-стопам. Второе место по быстроте пит-стопов заняла «Феррари». Третий — «Макларен». Наихудший результат продемонстрировал «Хаас».
Рейтинг команд Формулы-1 по быстроте пит-стопов в сезоне-2023:
1. «Ред Булл»
2. «Феррари»
3. «Макларен»
4. «Альфа Таури»
5. «Альпин»
6. «Астон Мартин»
7. «Мерседес»
8. «Уильямс»
9. «Альфа Ромео»
10. «Хаас»
Стоит отметить дизайн приза за победу — это звуковая волна, символизирующая команду Box Box.
Быстрейшие пит-стопы в сезоне:
1. «Макларен» (Ландо Норрис) — Гран-при Катара — 1,8 секунды.
2. «Феррари» (Шарль Леклер) — Гран-при Катара — 1,93 секунды.
3. «Ред Булл» (Серхио Перес) — Гран-при Венгрии — 1,98 секунды.
4. «Макларен» (Оскар Пиастри) — Гран-при Лас-Вегаса -1,99 секунды.
5. «Макларен» (Оскар Пиастри) — Гран-при Катара — 2,0 секунды.