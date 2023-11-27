«Ред Булл» выиграл чемпионат по пит-стопам, «Хаас» — последний

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Австрийская команда «Ред Булл» стала лучшей в этом сезоне по пит-стопам. Второе место по быстроте пит-стопов заняла «Феррари». Третий — «Макларен». Наихудший результат продемонстрировал «Хаас».

Рейтинг команд Формулы-1 по быстроте пит-стопов в сезоне-2023:

1. «Ред Булл»

2. «Феррари»

3. «Макларен»

4. «Альфа Таури»

5. «Альпин»

6. «Астон Мартин»

7. «Мерседес»

8. «Уильямс»

9. «Альфа Ромео»

10. «Хаас»

Стоит отметить дизайн приза за победу — это звуковая волна, символизирующая команду Box Box.

Быстрейшие пит-стопы в сезоне:

1. «Макларен» (Ландо Норрис) — Гран-при Катара — 1,8 секунды.

2. «Феррари» (Шарль Леклер) — Гран-при Катара — 1,93 секунды.

3. «Ред Булл» (Серхио Перес) — Гран-при Венгрии — 1,98 секунды.

4. «Макларен» (Оскар Пиастри) — Гран-при Лас-Вегаса -1,99 секунды.

5. «Макларен» (Оскар Пиастри) — Гран-при Катара — 2,0 секунды.