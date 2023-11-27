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Хорнер объяснил, почему тактика Леклера в Абу-Даби не сработала

Хорнер объяснил, почему тактика Леклера в Абу-Даби не сработала
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал тактику пилота «Феррари» Шарля Леклера в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Леклер на последних кругах принял решение пропустить вперёд Серхио Переса из «Ред Булл», которому грозил пятисекундный штраф, чтобы попытаться сдержать гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. По итогам гонки Расселл финишировал выше Переса с учётом штрафа, что позволило «Мерседесу» обойти «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

«Что ж, для «Феррари» это было логично, но проблема в том, что они сделали только половину работы. Леклер пропустил Чеко, но Шарлю нужно было ещё немного сдержать Джорджа, чтобы получить лишнюю секунду. Чеко показал, что на том участке трассы это вполне возможно. Но это просто означает, что в следующем году у нас будет другой сосед по паддоку», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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