«Ред Булл» заплатит более $ 7,4 млн за участие в сезоне-2024

Австрийская команда «Ред Булл», проведшая исторический сезон, заплатит крупнейший для себя вступительный взнос.

Издание Motorsport подсчитало, что «Ред Булл», выигравший 21 из 22 этапов в нынешнем году, заплатит более $ 7,4 млн, чтобы принять участие в следующем чемпионате.

Напомним, вступительный взнос для команд Формулы-1 складывается из фиксированной суммы в размере $ 658 тыс., к которой прибавляется $ 6,6 тыс. ($ 7,9 тыс. для чемпиона) за каждое очко в Кубке конструкторов.

Ниже приведена общая таблица:

1. «Ред Булл» — $ 7,45 млн.

2. «Мерседес» — $ 3,35 млн.

3. «Феррари» — $ 3,33 млн.

4. «Макларен» — $ 2,64 млн.

5. «Астон Мартин» — $ 2,50 млн.

6. «Альпин» — $ 1,45 млн.

7. «Уильямс» — $ 0,84 млн.

8. «Альфа Таури» — $ 0,82 млн.

9. «Альфа Ромео» — $ 0,76 млн.

10. «Хаас» — $ 0,74 млн.