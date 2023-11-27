Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валентино Росси проведёт полный сезон в WEC в 2024 году

Валентино Росси проведёт полный сезон в WEC в 2024 году
Комментарии

Семикратный чемпион MotoGP звёздный итальянец Валентино Росси дебютирует в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в 2024 году, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Росси станет членом команды BMW M Team WRT в классе LMGT3. Примечательно, что это первый случай в истории, когда чемпион MotoGP полноценно будет выступать в гонках на выносливость.

Отметим, что 44-летний итальянец после ухода из MotoGP по завершении сезона-2021 завил о желании выступить в гонке «24 часа Ле-Мана». После года в Audi GT3 Росси присоединился к BMW для участия в GT World Challenge Europe.

Ранее в интервью Росси признался, что всерьёз рассматривал возможность перехода в Формулу-1.

Материалы по теме
Валентино Росси рассказал, как мог перейти в Формулу-1 и выступать за «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android