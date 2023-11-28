Оруджев: не исключаю, что в 2024-м «Ред Булл» может выиграть вообще все гонки!
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о перспективах победителя Кубка конструкторов, австрийской команды «Ред Булл» в 2024 году.
«Сколько гонок выиграют Макс и «Ред Булл»? Зависит от конкурентов: окажется кто-то ближе или нет. Я не исключаю, что они могут выиграть вообще все гонки. Ведь рекорды ставят, чтобы потом побить!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Напомним, в нынешнем сезоне «Ред Булл» выиграл 21 из 22 этапов, 95,45% гонок, превзойдя результат британского «Макларена» в сезоне-1988, выигравшего 93,75% гонок.
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