Оруджев: не исключаю, что в 2024-м «Ред Булл» может выиграть вообще все гонки!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о перспективах победителя Кубка конструкторов, австрийской команды «Ред Булл» в 2024 году.

«Сколько гонок выиграют Макс и «Ред Булл»? Зависит от конкурентов: окажется кто-то ближе или нет. Я не исключаю, что они могут выиграть вообще все гонки. Ведь рекорды ставят, чтобы потом побить!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, в нынешнем сезоне «Ред Булл» выиграл 21 из 22 этапов, 95,45% гонок, превзойдя результат британского «Макларена» в сезоне-1988, выигравшего 93,75% гонок.