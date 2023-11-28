Стоило ли Леклеру блокировать Расселла и есть ли оправдания у Хэмилтона? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Был ли прав Леклер, когда не стал до последнего атаковать Макса на первом круге?

На мой взгляд, Шарль сделал максимум. Можно его упрекнуть, что недостаточно рисковал в первом повороте, но не забываем, что он ехал за очками для второго места в Кубке конструкторов. Особенно учитывая место Сайнса в тот момент.

Стоило ли Леклеру всё-таки попробовать заблокировать Расселла на финальном круге?

Скорее всего, Шарль получил бы пенализацию за блокировку. Там же надо было скинуться сразу на пару секунд. Да ещё и рассчитать, что Расселл будет более чем в пяти секундах от Переса, а ты — нет. При этом Расселл будет вплотную за тобой. Думаю, поэтому Леклер и не стал блокировать.

По делу ли штраф Пересу за аварию с Норрисом? Могли ли оба пилота что-то сделать по-другому?

Да, по делу. На мой взгляд, Чеко мог повернуть раньше, но повернул, где повернул.

Кто для вас гонщик дня, а кто — антигерой?

Гонщик дня — Юки, конечно. Браво, дотянул на одном пит-стопе. Антигерой — на выбор: или Чеко, или Льюис. Чеко, потому что оказался там, где был, а машина у него сами знаете какая. А Льюис просто очень глупо сломал крыло. Но это если придираться.

Имеет ли право Хэмилтон оправдывать 11-е место в квалификации и 9-е в гонке слабой формой машины?

У них в «Мерседесе» как-то по очереди. То у Джорджа нет темпа, то у Льюиса. Но нет, если напарник едет быстро, а ты нет, то это только твои проблемы. Джордж тоже выглядел бледно и словно в другой лиге, к примеру, в Мексике.

Могли ли представители Хэмилтона всерьёз прорабатывать возможность перехода Льюиса в «Ред Булл» или Хорнер всё приукрасил?

Я не буду вдаваться в тему, о которой не имею ни малейшего понятия. Особенно когда обе стороны кричат, что другая врет и всё наоборот. Здесь не разобрать, что правда, а что ложь, поэтому не считаю нормальным о чём-то тут рассуждать.

Алонсо сказал, что нынешний формат квалификации устарел — нервов больше, чем удовольствия. Согласны с ним?

На мой взгляд, сейчас очень честный формат. Ещё честнее дать час сессии и определённое количество комплектов резины. Но даже в таком случае лучшие времена будут установлены в одно время на трассе и будут те же крики про трафик. И зрелищность упадёт. Если сделать, как в 2005-м, всем под одному кругу, то, опять же, преимущество будет у последнего выехавшего на трассу. Идеальный формат не сделать. А этот вполне интересный и держит в напряжении весь час, что идёт квалификация.

Как вам в целом сезон? Уныло или есть что-то особенное в том, что мы увидели рекордный чемпионат?

С одной стороны, скучно, когда нет борьбы за титул. С другой — Макс очень крут, и это доминирование выглядит сильно круче, чем во времена Льюиса, Себа и Шуми. Тех всё-таки периодически обгоняли. А тут Ферстаппен отдал только три Гран-при — это же космос!

Плюс «Макларен» — потрясающий прогресс. Очень хочется верить, что они начнут 2024-й так, как закончили этот год. Тогда за «Ред Булл» будет славная борьба.

От кого из преследователей «Ред Булл» ждёте наибольшей угрозы, прогресса в следующем году?

Методом тыка сделаю ставку на «Макларен».

Ваш прогноз — сколько гонок выиграют Макс и «Ред Булл» в 2024-м?

Зависит от конкурентов: окажется кто-то ближе или нет. Я не исключаю, что они могут выиграть вообще все гонки. Ведь рекорды ставят, чтобы потом их побить!