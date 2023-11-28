Оруджев — о слабом выступлении Хэмилтона: если напарник едет быстро, только твои проблемы

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал выступление семикратного чемпиона мира и пилота «Мерседеса», звёздного британца Льюиса Хэмилтона на заключительном Гран-при сезона, состоявшемся в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Хэмилтон стал только 11-м в квалификации, а в гонке занял девятое место. Его напарник Джордж Расселл стал третьим.

«Может ли Льюис оправдывать свой результат машиной? У них в «Мерседесе» как-то по очереди. То у Джорджа нет темпа, то у Льюиса. Но нет, если напарник едет быстро, а ты нет, то это только твои проблемы. Джордж тоже выглядел бледно и словно в другой лиге, к примеру, в Мексике», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».