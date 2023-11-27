Комитет MotoGP не допустил команду Aprilia RNF до сезона-2024 из-за нарушений

Команда Aprilia RNF не выступит в сезоне-2024 MotoGP. Ранее представители Aprilia RNF отрицали слухи о проблемах, но в понедельник отборочный комитет MotoGP объявил о недопуске команды из-за неоднократных нарушений.

«Отборочный комитет MotoGP решил не включать команду Aprilia RNF MotoGP в состав участников сезона 2024 года. Неоднократные нарушения Соглашения об участии, затрагивающие общественный имидж MotoGP, вынудили принять это решение.

Отборочный комитет будет рассматривать заявки на создание новой независимой команды, использующей технику Aprilia, для присоединения к стартовой решётке MotoGP в 2024 году», — приводит текст заявления MotoGP Motorsport.

В Aprilia RNF пока никак не прокомментировали новость.