Оруджев: доминирование Ферстаппена выглядит сильно круче, чем время Льюиса, Себа и Шуми

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о доминировании нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в завершившемся сезоне Формулы-1. Напомним, Ферстаппен завоевал свой третий титул чемпиона мира, выиграв 19 гонок из 22.

«С одной стороны, скучно, когда нет борьбы за титул. С другой — Макс очень крут, и это доминирование выглядит сильно круче, чем время Льюиса, Себа и Шуми. Тех всё-таки периодически обгоняли. А тут Ферстаппен отдал только три Гран-при — это же космос!

Плюс «Макларен» — потрясающий прогресс. Очень хочется верить, что они начнут 2024-й так, как закончили этот год. Тогда за «Ред Булл» будет славная борьба», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».