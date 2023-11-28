Оруджев: скорее всего, Леклер получил бы пенализацию за блокировку Расселла

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев объяснил, почему пилот «Феррари» Шарль Леклер не стал сдерживать гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на последних кругах гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1 в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

«Скорее всего, Шарль получил бы пенализацию за блокировку. Там же надо было скинуться сразу на пару секунд. Да ещё и рассчитать, что Расселл будет более чем в пяти секундах от Переса, а ты — нет. При этом Расселл будет вплотную за тобой. Думаю, поэтому Леклер и не стал блокировать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

По итогам гонки Расселл финишировал выше Серхио Переса из «Ред Булл» с учётом штрафа мексиканца, что позволило «Мерседесу» обойти «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.