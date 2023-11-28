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Оруджев: скорее всего, Леклер получил бы пенализацию за блокировку Расселла

Оруджев: скорее всего, Леклер получил бы пенализацию за блокировку Расселла
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев объяснил, почему пилот «Феррари» Шарль Леклер не стал сдерживать гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на последних кругах гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1 в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

«Скорее всего, Шарль получил бы пенализацию за блокировку. Там же надо было скинуться сразу на пару секунд. Да ещё и рассчитать, что Расселл будет более чем в пяти секундах от Переса, а ты — нет. При этом Расселл будет вплотную за тобой. Думаю, поэтому Леклер и не стал блокировать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

По итогам гонки Расселл финишировал выше Серхио Переса из «Ред Булл» с учётом штрафа мексиканца, что позволило «Мерседесу» обойти «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

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