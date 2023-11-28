Toyota представила новую Camry для гонок NASCAR Cup Series

Компания Toyota представила автомобиль Toyota Camry XSE — на нём клиентам японской марки предстоит выступать в гонках NASCAR Cup Series в 2024 году.

Машина стала результатом совместной работы Toyota Racing Development и Calty Design. Одной из главных целей дизайнеров стало придание автомобилю облика, максимально схожего с дорожной Toyota Camry XSE, которая поступит в продажу в 2025 году.

Toyota Camry для NASCAR Cup Series сезона-2024 Фото: Toyota

«Основа присутствия Toyota в NASCAR — наше стремление к постоянному совершенствованию как на трассе, так и за её пределами. Наша гоночная Camry XSE подтверждает эти слова и отражает ключевые особенности новой серийной Toyota Camry. Готовясь к сезону-2024, мы рассчитываем оптимизировать все параметры автомобиля и продолжить выигрывать гонку и бороться за чемпионские титулы на автомобиле с надписью Camry», — заявил президент Toyota Racing Development Дэвид Уилсон.

Toyota Camry для NASCAR Cup Series сезона-2024 Фото: Toyota

Отметим, что в минувшем сезоне Toyota в NASCAR Cup Series была представлена двумя командами — 23XI Racing и Joe Gibbs Racing. Гонщик последней — Кристофер Белл — стал одним из финалистов сезона, но проиграл титул Райану Блейни на Ford команды Team Penske.

В последний раз представитель Toyota становился чемпионом NASCAR Cup Series в 2019 году, когда свой второй титул завоевал Кайл Буш.

Регулярный сезон NASCAR Cup Series стартует 18 февраля 2024 года знаменитой гонкой «500 миль Дайтоны».