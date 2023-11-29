Менеджер «Грезини»: тесты Маркеса в Валенсии? Cами можете видеть время прохождения круга

Менеджер «Грезини» Микеле Масини высказался о выступлении гонщика команды, шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса на тестах в Валенсии. Маркес был лидером протокола и в итоге показал четвёртое время (1.29,424), на 0,171 секунды отстав от лидера Маверика Виньялеса («Априлия»).

«Этот день был потрясающим для команды. Ощущения отличные. О Марке я не могу говорить, но вы сами можете видеть время прохождения круга. Мы немного устали после этого долгого сезона, но теперь нам не терпится начать новый. С такой атмосферой в команде мы сможем действительно хорошо поработать в следующем году», — приводит слова Масини пресс-служба MotoGP.

Напомним, в последний раз Маркес становился чемпионом мира в 2019 году. В королевском классе MotoGP испанский райдер неизменно выступал за «Хонду».