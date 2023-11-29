Стало известно, на какой срок «Феррари» планирует продлить контракты с Леклером и Сайнсом

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» начала переговоры с пилотами Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом о новых контрактах. Об этом информирует Formu1a.uno. По сведениям источника, обсуждения проходят на позитивной ноте.

Процесс возглавил лично руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр. Сообщается, что с высокой долей вероятности Леклер и Сайнс заключат контракты до 2026 года включительно, тем самым обеспечив стабильность при грядущей смене моторного регламента.

По итогам завершившегося сезона Формулы-1 Леклер занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Сайнс с 200 баллами занял седьмую позицию. Чемпионом стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. «Феррари» в Кубке конструкторов заняла третье место, набрав 406 очков.

Фильм «Феррари» (2023) — русскоязычный трейлер: