Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, на какой срок «Феррари» планирует продлить контракты с Леклером и Сайнсом

Стало известно, на какой срок «Феррари» планирует продлить контракты с Леклером и Сайнсом
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» начала переговоры с пилотами Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом о новых контрактах. Об этом информирует Formu1a.uno. По сведениям источника, обсуждения проходят на позитивной ноте.

Процесс возглавил лично руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр. Сообщается, что с высокой долей вероятности Леклер и Сайнс заключат контракты до 2026 года включительно, тем самым обеспечив стабильность при грядущей смене моторного регламента.

По итогам завершившегося сезона Формулы-1 Леклер занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Сайнс с 200 баллами занял седьмую позицию. Чемпионом стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. «Феррари» в Кубке конструкторов заняла третье место, набрав 406 очков.

Фильм «Феррари» (2023) — русскоязычный трейлер:

Материалы по теме
Стало известно, уволят ли инженера Леклера и перейдёт ли в «Феррари» стратег «Заубера»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android