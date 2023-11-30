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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес перенёс очередную операцию

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес перенёс очередную операцию
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Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес сообщил, что перенёс операцию, чтобы решить проблему, которая мешала ему во второй половине сезона-2023.

Мотогонщик опубликовал фото на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива

«Во второй половине сезона я страдал от компартмент-синдрома в правой руке. Сегодня утром мы решили проблему с командой доктора Игнасио Роже де Онья, чтобы быть готовыми к 2024 году!» — написал Маркес под фотографией.

Напомним, Маркес является шестикратным чемпионом мира в классе MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019). В последний раз испанский пилот становился чемпионом мира в 2019 году.

После окончания минувшего сезона MotoGP Маркес покинул состав «Хонды» и перешёл в «Грезини».

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