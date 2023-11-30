Фестиваль картинга и симрейсинга с участием Петрова и Сироткина пройдёт 9 декабря в Москве

9 декабря в московском картинг-центре MIKS karting при поддержке Департамента спорта города Москвы состоится уникальное автоспортивное мероприятие – фестиваль, который объединит в себе виртуальные гонки и состязания на реальной гоночной технике. Организаторами Фестиваля, который получил название «Московский спорт КАРТСИМ Фест `2023», выступают АНО «Центр развития картинг» и программа развития российского автоспорта SMP Racing.

В рамках фестиваля пройдут три командные гонки, в которых команды будут одновременно участвовать в картинге и симрейсинге. Одна часть команды будет соревноваться на реальной трассе на спортивных картах «МИКС карт СПОРТ» российского производства, специально разработанных для участия в массовых соревнованиях по картингу, а другая часть – на виртуальной трассе с помощью профессиональных симуляторов проекта SMP Racing Esports. Причём правила требуют, чтобы каждый из четырёх пилотов, из которых будет состоять каждая команда, по ходу гонки побывал и за рулём карта, и за рулём симулятора.

Основная гонка и самая зрелищная борьба развернётся в главном событии фестиваля – Гонке Звёзд, участниками которой станут звёзды больших гонок и самые быстрые симрейсеры России. В числе первых будут самые знаменитые гонщики России – пилоты программы SMP Racing, при поддержке которой выступают в том числе российские пилоты Формулы-1: Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Виктор Шайтар, призёр гонки «24 часа Ле-Мана» Кирилл Ладыгин, призёр гонки международного женского чемпионата W Series Ирина Сидоркова. Также участие в гонке подтвердили известные автогонщики: Алексей Васильев, Иван Самарин, Алексей Карачев.

Симрейсинг же будет представлен пилотами, добившимися успеха в рамках соревнований на платформе SMP Racing Esports, включая такие наиболее престижные состязания, как чемпионат и Кубок РАФ по цифровому автоспорту. Также в гонке примут участие известные блогеры и журналисты, представляющие ведущие российские специализированные СМИ.

Отдельно стоит отметить участие в Фестивале команды пилотов с ограниченными возможностями из проекта «Картинг без границ». Пилотировать карты и симуляторы эти гонщики смогут благодаря системе подрулевого управления газом и тормозом, которая будет установлена как на картах, так и на симуляторах.

Специально для любителей автоспорта и симрейсинга будет организована масштабная онлайн-трансляция соревнований, включающая в себя показ всех гонок дня, интервью с участниками соревнований, а также розыгрыши подарков от партнёров проекта.

Начало мероприятия – 9 декабря в 11:30 мск.