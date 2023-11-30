«Лучший день в моей жизни». Юки Цунода показал, как провёл время с Джейсоном Стэйтемом

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками несколькими фотографиями со знаменитым голливудским актёром Джейсоном Стэйтемом. Снимки были сделаны во время заключительного этапа Формулы-1 2023 года, Гран-при Абу-Даби, который посетил прославленный актёр.

«Лучший день в моей жизни» — написал Цунода.

Ранее фото с Цунодой показывал сам Стэйтем. Джейсон сопроводил снимок следующей подписью: «Пилотируй быстро, брат».

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Фото: Из личного архива Юки Цуноды

Напомним, Цунода на протяжении нескольких кругов был лидером гонки Гран-при Абу-Даби, но в итоге финишировал восьмым. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

Юки Цунода помогает восстанавливать Фаэнцу после наводнения: